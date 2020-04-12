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Sokağa çıkma yasağını deldi, ceza kesilince gazetecilere saldırdı

Sokağa çıkma yasağını deldi, ceza kesilince gazetecilere saldırdı "Hepinizden şikayetçiyim" dedi sonra gazetecilere saldırdı Ceza yazılacağını anlayınca ağlamaya başladı Gazeteciler onu o gazetecileri görüntüledi Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayıp polis kontrol noktasından geçmeye çalışan...

12.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:26
Sokağa çıkma yasağını deldi, ceza kesilince gazetecilere saldırdı
"Hepinizden şikayetçiyim" dedi sonra gazetecilere saldırdı
Ceza yazılacağını anlayınca ağlamaya başladı
Gazeteciler onu o gazetecileri görüntüledi
BURSA - Bursa 'da sokağa çıkma yasağına uymayıp polis kontrol noktasından geçmeye çalışan genç, ceza yazılacağını anlayınca önce ağladı, sonra görevi başındaki gazetecilere saldırdı.
İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağını ilan etmesinin 2'inci gününde Bursa polisi adeta şehirde kuş uçurtmuyor. Şehrin bir çok noktasında kontrol noktası kurarak denetimlerine devam eden ediyor. Ekiplerin şehrin batı ve doğusunu bağlayan Acemler'de uygulamaya yaptığı esnada, yürüyerek 2 genç polis noktasından geçmeye çalıştı.
Polis ekiplerinin durdurarak kimlik sordukları gençler, kimliklerinin üstünde olmadığını söyledi. Hastaneye gitmek için ambulansı aradıklarını söyleyen gençlerin yalanı çok geçmeden açığa çıktı. İnceleme yapan ekipler ambulansın hiç aranmadığını tespit etti.
Uygulama sırasında polis ekiplerine de zor anlar yaşatan 23 yaşındaki D.K. bu seferde gazetecilere yöneldi. "Gidin alın terinizle para kazanın" diyen genç, daha sonra cep telefonunu çekerek, gazetecileri görüntülemeye başladı. D.K. telefonla gazetecileri çekerek, "İşte bunlar böyle bedavadan para kazanan insanlar" diyerek hakaret etmeye başladı. Gazetecilerin "Neden dışardaydın?", "Neden kimliğin yoktu" sorularını cevaplamayan genç, polisin uyarısının ardından "Genç farkına vardım" diyerek ağlamaya başladı.

Görevini yapan gazetecilere saldırdı
Önce ağlamaya başlayan ve daha sonra özür dileyen genç, aniden ayağa kalkarak gazetecilere saldırdı. Görevi başındaki bir gazeteciye yumruk atmaya çalışan D.A.,'yı polis ekipleri tuttu. Polis ekipleri, 2 gence Hıfzısıhha Kanunu'na Muhalefetten 3 bin 186'şar lira idari para cezası kesti. Kesilen cezaların ardından da rahat durmayarak gazetecilere söylenen genç, elindeki ceza makbuzunu göstererek, "Çek çek, bunu da çek" diye bağırmaya başladı.
İdari cezası kesilen gençler daha sonra geldikleri yöne yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Sokağa çıkma yasağını deldi, ceza kesilince gazetecilere saldırdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Polis, Genç, 3. Sayfa
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