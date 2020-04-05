Sokağa çıkma yasağını delen futbolcuya 3 ay ev hapsi cezası
Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.
05.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:10
Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımında forma giyen 29 yaşındaki Sırp forvet, başkent Belgrad'da sokağa çıkma yasağını deldiği için mahkemece suçlu bulundu.
Prijovic ve beraberindeki 19 kişi, bir otelin barında bir araya gelerek sokağa çıkma yasağını deldiği için gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: Aleksandar Prijovic, Sırbistan Karadağ, Suudi Arabistan, Spor