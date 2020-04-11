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Sokağa çıkma yasağını delen trafik magandası, polis tarafından yakalandı

Sokağa çıkma yasağını delen trafik magandası, polis tarafından yakalandı Yasağı delip otomobili ile dışarı çıkan şahsa bu davranışı pahalıya mal oldu Kovalamaca sonrası yakalanan şahsa toplamda 6 bin 500 TL para cezası kesildi Denizli'de sokağa çıkma yasağına riayet etmeyerek aracı ile dışarı...

11.04.2020 19:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:59
Sokağa çıkma yasağını delen trafik magandası, polis tarafından yakalandı
Yasağı delip otomobili ile dışarı çıkan şahsa bu davranışı pahalıya mal oldu
Kovalamaca sonrası yakalanan şahsa toplamda 6 bin 500 TL para cezası kesildi
DENİZLİ - Denizli 'de sokağa çıkma yasağına riayet etmeyerek aracı ile dışarı çıkan ve kendisini fark eden polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan genç kovalamaca sonucu yakalanırken, şahsa 6 farklı maddeden toplamda yaklaşık 6 bin 500 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 2 ay geçici süre ile el konuldu.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Şehit Mustafa Alper Caddesi üzerinde meydana geldi. 20 ES 245 plakalı aracı ile sokağa çıkma yasağına rağmen otomobili ile dışarı çıkan Serkan G., isimli şahıs MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarında plakasının bandrolsüz olduğu anlaşılınca polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şahsı yakalamak için hemen çalışma başlattı. Aracı takibe alan ekipler kısa süreli bir kovalamacının ardından Serkan G.'yi, Şehit Mustafa Alper Caddesi üzerine yakalamayı başardı. 'Dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs trafik polislerinin titiz takibi ile yakalandı. Şüpheliye önce sokağa çıkma yasağına ihlal etmekten 3 bin 150 TL, ardından 'dur' ikazına uymama, tehlikeli araç kullanma, mevzuata aykırı filmli cam kullanma, trafikte makas atmak, kırmızı ışıkta geçmek ve uygun olmayan plaka kullanmak kurallarını ihlalden 3017 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 6 bin 500 TL para cezası kesildi ve şahsın ehliyetine de 2 ay geçici süre ile el konuldu. İşlemlerin ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Öte yandan, şahsın kullandığı aracın plakasının MOBESE ve PTS kayıtlarında okunmayacak özellikte tasarlandığı da ortaya çıktı. Sokağa çıkma yasağını delen trafik magandası, polis tarafından yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Polis, 3. Sayfa
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