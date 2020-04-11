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Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar

Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar Sokağa çıkmayın diye uyarıya giden polise saldırdı Bursa'da sokağa çıkma yasağını hiçe sayıp top oynamaya çıkan vatandaşlar, uyarıya gelen polis ekiplerine saldırdı.

11.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:32
Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar
Sokağa çıkmayın diye uyarıya giden polise saldırdı
BURSA - Bursa 'da sokağa çıkma yasağını hiçe sayıp top oynamaya çıkan vatandaşlar, uyarıya gelen polis ekiplerine saldırdı. Olay yerine takviyeye giden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.
İçişleri Bakanlığı'nın dün gece ilan ettiği sokağa çıkma yasağını merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde delen bazı vatandaşlar, evden top oynamaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı. Uyarıları hiçe sayan vatandaşlar polis ekiplerine taşkınlık çıkartarak mukavemette bulundu. Saldırıya uğrayan polis ekipleri bölgeye takviye istedi.
Sokağa adeta ablukaya alan polis ekipleri, mukavemet uygulayarak polislere saldıran 5 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanmak emniyete götürülen 5 kişi hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal ve polis ekiplerine mukavemetten cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Şahısların sokağa çıkma yasağı sona erene kadar nezarette kalacağı öğrenildi. Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Polis, 3. Sayfa
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