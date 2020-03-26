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Sokağa çıkma yasağını dinlemedi, uçurtma uçurdu

Sokağa çıkma yasağını dinlemedi, uçurtma uçurdu Türkiye'de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam ederken, Siirt'te yasağı dinlemeyen yaşlı bir amcanın uçurtma uçurmaya çalışması tebessüm ettirdi.

26.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:46
Sokağa çıkma yasağını dinlemedi, uçurtma uçurdu
SİİRT - Türkiye 'de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam ederken, Siirt 'te yasağı dinlemeyen yaşlı bir amcanın uçurtma uçurmaya çalışması tebessüm ettirdi.
İçişleri Bakanlığı korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasını yasakladı. Siirt'te yasağı dikkate almayan bir vatandaşın kent merkezi çevre yolunda eline aldığı uçurtmayı uçurarak zaman geçirmeye çalıştı. Yaşlı amcanın uçurtma uçurmaya çalışması tebessüm ettirirken bu anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sokağa çıkma yasağını dinlemedi, uçurtma uçurdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Siirt, Genel

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Sokağa çıkma yasağını dinlemedi, uçurtma uçurdu

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