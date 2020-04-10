Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağını duyan alışverişe koştu

Samsun'un Bafra ilçesinde 48 saat sokağa çıkma yasağı duyan vatandaşlar market ve bakkallara hücum etti.

10.04.2020 23:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:25
Sokağa çıkma yasağını duyan alışverişe koştu
Samsun 'un Bafra ilçesinde 48 saat sokağa çıkma yasağı duyan vatandaşlar market ve bakkallara hücum etti.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bu akşam 24.00 itibarıyla açıklanan 31 şehirde 2 gün sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için bakkal, fırın ve manavlara akın etti. Marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir biriyle yarış etti. İlçe merkezinde araç trafiğinin kitlendi, bazı bakkallarda raflar kıs aşurede boşaldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Bafra, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haberler
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Haberler
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkma yasağını duyan alışverişe koştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:25: Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk - Haber 00:24: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı - Haber 00:22: Mersin'de vatandaşlar marketlere akın etti - Haber 00:22: Sokağa çıkma yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu - Haber 00:22: Bakan Soylu, 31 ildeki 2 günlük sokağa çıkma yasağını canlı yayında değerlendirdi Açıklaması - Haber 23:58: Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın - Haber 23:45: Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, sıra kavgası yüzünden tekme tokat birbirlerine girdi - Haber 23:30: Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak - Haber