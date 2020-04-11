Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü

Koronavirüs kapsamında alınan önlemlere dün gece bir yenisi daha eklendi. 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ın dahil olduğu yeni önleme göre belirli istisnalar dışında pazar gece yarısına kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yürürlüğe girmesine 2 saat kala yasağın açıklanması ile insanlar market ve fırınlara koştu. Yaşlı bir adamın 2 günlük yasak için bir çuval un alıp taşımaya çalıştığı ilginç görüntüler ise İstanbul Okmeydanı'ndan geldi.

ÖNLEMLERİ HİÇE SAYDILAR

Dün gece yarısı itibariyle yürürlüğe girecek olan sokağa çıkma yasağı, vatandaşların paniğe kapılmasına sebep oldu. Birçok insan fırınlarda uzun kuyruklar oluştururken kimileri ise açık bakkal ve market aradı. Korona önlemlerine ve sosyal mesafe kuralına aldırış etmeyen şahısların çoğunda eldiven ve maske de görülmedi.

BİR ÇUVAL UN TAŞIDI

Alışveriş yapmak için sokaklarda kalabalık meydana getiren vatandaşlardan biri ise Okmeydanı'nda görüntülendi. Yaşlı adamın 2 günlük sokağa çıkma yasağı için bir çuval un taşıdığı o anlar, mahalledeki vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Söz konusu şahsın, yaş itibariyle de koronavirüs salgını kapsamında riskli olarak görülen grupta olduğu anlaşılıyor. Yaşlı adamın aynı zamanda hiçbir önlem almayarak sokağa çıkıp alışveriş yapması görenleri şaşkına çevirdi.

Videoda bazı vatandaşların ise paket paket su taşıdığı görüldü.