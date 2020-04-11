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Sokağa çıkma yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu

Sokağa çıkma yasağını duyan Kahramanmaraşlılar fırın ve marketlere akın etti.

11.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:22
Sokağa çıkma yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu
Sokağa çıkma yasağını duyan Kahramanmaraşlılar fırın ve marketlere akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 30 büyükşehirden biri olan Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar sokağa çıkma yasağını duyar duymaz market ve fırın gibi yerlere akın etti. Kentteki açık olan çeşitli marketlere gelen vatandaşlar market önlerinde alışverişlerini yaptıktan sonra, hesap ödemeye gelinceye kadar uzun kuyruklar oluşturdu. Kahramanmaraşlılar faaliyet gösteren bazı fırınların önlerinde de uzun kuyruklar oluştururken sosyal mesafeye dikkat edilmedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel
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