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Sokağa çıkma yasağını duydular, fırınlara koştular

Kayseri'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

10.04.2020 23:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:18
Sokağa çıkma yasağını duydular, fırınlara koştular
Kayseri 'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından Kayseri'de hareketlilik yaşandı. Haberi alan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için fırın ve marketlerin önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Ekmek sırasında bekleyen vatandaşlar, kararı duyduktan sonra evde çıkamayacakları için ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıktıklarını dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Güncel
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