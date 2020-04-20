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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 182 kişi ve araç sürücüsüne ceza yazıldı

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 182 kişi ve araç sürücüsüne ceza yazıldıMERSİN'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 182 kişi ve araç sürücüsüne 220 bin 317 TL para cezası kesildi.

20.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:53
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 182 kişi ve araç sürücüsüne ceza yazıldı
MERSİN'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 182 kişi ve araç sürücüsüne 220 bin 317 TL para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıs ve araç sürücülerle ilgili bilançoyu paylaştı. Ekiplerin il genelinde gerçekleştirdiği kontroller neticesinde, sokağa çıkma yasağına uymayan 182 kişi ve araç sürücüsüne Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci Maddesi ile Kabahatler Kanunun 32'nci Maddesine istinaden toplam 220 bin 317 TL idari para cezası yazıldığı bildirildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 182 kişi ve araç sürücüsüne ceza yazıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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