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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza

Korona virüs sebebiyle, 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağladı.

11.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:01
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza
Korona virüs sebebiyle, 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağladı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde dün gece saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamış olup yarın gece saat 00.00'a kadar devam edecektir.

Söz konusu yasak kapsamında 31 ilimizdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılanmaktadır.

31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Vatandaşlarımıza, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, 3. Sayfa
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