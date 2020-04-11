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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza

Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

11.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:19
Şanlıurfa , Malatya , Kilis ve Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından güvenlik güçleri Şanlıurfa'da uygulama gerçekleştirdi.
Siverek ilçesinde kurallara uymayarak dışarı çıkan 8 kişiye, 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Güncel
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