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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 79 yaşındaki kişi trafik kazasında yaralandı

Giresun'un Espiye ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 79 yaşındaki kişi geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

10.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:11
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 79 yaşındaki kişi trafik kazasında yaralandı
Giresun 'un Espiye ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 79 yaşındaki kişi geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Espiye Hacımahmutlu köyünde Hasan Kayan'ın (79) kullandığı 06 GC 8057 plakalı otomobil, Alucra yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çalılık alana devrildi.
Kazada sürücü Kayan hafif yaralandı.
Güvenlik güçlerince, Hasan Kayan'ın 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinin tespit edilmesi üzerine 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Giresun, Espiye, Güncel
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