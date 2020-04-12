Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü 2 kişiye para cezası

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen sokağa çıkan Doğan B. ve İsmail A.'ya, 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

12.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:52
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü 2 kişiye para cezası

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen sokağa çıkan Doğan B. ve İsmail A.'ya, 392'şer lira idari para cezası uygulandı. Alkollü oldukları belirlenen 2 kişi, ekip otosuyla evlerine bırakıldı.

Ankara 'da polis ekipleri, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından trafikte araçlara yönelik denetim yaptı, sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Bu kapsamda ekipler, Altındağ Aydınlıkevler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürüyen Doğan B. ve İsmail A.'yı durdurdu. Polis , alkollü oldukları belirlenen 2 kişiye, izin belgeleri olup olmadığını sordu. İzin belgelerinin olmadığını söyleyen Doğan B. ve İsmail A., iş yerindeki köpekleri beslediklerini ve evlerine döndüklerini öne sürdü. Uzun süre ceza yazılmaması için direnen 2 kişiye, 'Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası kesildi.

Doğan B., hatalı olduklarını ve polislerin görevini yaptığını söyledi. İsmail A. ise "Yol kenarından yavaştan evimize giderken polisler çevirdi. Şimdi de ceza yazıyorlar" dedi.

Polis, ceza yazılan Doğan B. ve İsmail A.'yı daha sonra ekip otosuyla evlerine bıraktı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu Haberler
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Rüştü Reçber’den videolu mesaj: Bu işin şakası yok Haberler
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Bu işin şakası yok
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü 2 kişiye para cezası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:10: Taburcu olan Johnson, İngiliz halkının Paskalya Bayramı'nı kutladı - Haber 19:08: Yasağı dinlemedi, 'sevgilim iç çamaşırlarımı ve paramı alıp kaçtı' dedi - Haber 19:08: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi - Haber 19:07: Komşularına moral için balkonunda konser veriyor - Haber 19:07: Son Dakika: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi - Haber 18:27: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber