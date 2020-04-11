Yasağı ihlal eden gençler, doğal gaz dağıtım aracını polis zannedince panikledi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındaki vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Kocaeli 'de bu yasağa uymayarak dışarı çıkan 20 yaş altındaki gençler, sokaktan geçen doğal gaz dağıtım aracını polis sanınca büyük panik yaşadı. Korkuya kapılıp kaçmaya çalışan gençlerin o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

PANİKLE KOŞTULAR

Kocaeli'nin Dilovası Mahallesi Diliskelesi Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altındaki bir grup genç, sokakta gezerken doğal gaz dağıtım firmasına ait aracı gördü. Aracı polis aracına benzeten gençler, panikle koşmaya başladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgiyle izlendi.