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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki çocuk droneyi görünce böyle kaçtı

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki çocuk droneyi görünce böyle kaçtı Halı sahada oyun oynayan çocuklar droneyi görünce büyük panik yaşadı Çocukların kaçışı havadan saniye saniye görüntülendi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir sitenin halı sahasında oyun oynayan iki çocuk, çekim yapan droneyi...

12.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:57
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki çocuk droneyi görünce böyle kaçtı
Halı sahada oyun oynayan çocuklar droneyi görünce büyük panik yaşadı
Çocukların kaçışı havadan saniye saniye görüntülendi
SAKARYA - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde bir sitenin halı sahasında oyun oynayan iki çocuk, çekim yapan droneyi polis dronesi sanıp panik yaşayarak kaçmaya başladı. O anlar havadan drone ile saniye saniye görüntülendi.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki çocuk, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içerisindeki halı sahaya oyun oynamaya çıktı. Bu esnada boş sokakları havadan görüntülemek için havalanan droneyi gören çocuklar, panik yaşayarak kaçmaya başladı. Droneyi, polis dronesi zannederek kaçmaya başlayan çocukların o anları ise havadan saniye saniye görüntülendi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki çocuk droneyi görünce böyle kaçtı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Akyazı, Genel
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