Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadın, gazetecilere saldırdı

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadın, gazetecilere saldırdıBursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü Sevgi S. (28), görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

19.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:24
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadın, gazetecilere saldırdı
Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü Sevgi S. (28), görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Üzerinden kimlik de çıkmayan Sevgi S.?ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve ehliyetsiz araç kullandığı için toplam 5 bin 623 TL ceza kesildi.
Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 77 DV 267 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, sürücü Sevgi S.?ye sokağa çıkma kısıtlaması bulunması nedeniyle izin belgesi sordu. İzin belgesi olmadığı ortaya çıkan Sevgi S., istenilen kimlik ile ehliyeti de 'yanında olmadığı' gerekçesiyle gösteremedi. Sevgi S., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırarak, kamerayı aldı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilen Sevgi S.?ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullandığı için de 2 bin 473 TL para cezası uygulandı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadın, gazetecilere saldırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel, Haber

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