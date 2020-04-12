Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yabancı uyruklulara ceza
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 yabancı uyrukluya para cezası kesildi.
12.04.2020 21:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:01
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Muğla'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kötekli Mahallesi TOKİ mevkisinde 5 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti.
Ekiplerce karakola götürülen ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 5 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA