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Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili konuştu. Soylu, yasağı ihlal edenlere 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ve 3 bin 186 TL'ye kadar para cezası uygulanacağını söyledi.

10.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında 31 şehirde hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir" diyen Bakan Soylu, "Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler" ifadelerini kullandı.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMANIN BİR CEZASI VAR MI?"

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere uygulanacak cezaları da açıkladı. Soylu, "Türk Ceza Kanunu'nun 175. Maddesi açık 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası var. Hem Hıfzıssıhha Kanunu'na göre hem de İller İdaresi Kanunu'na göre 3bin 186 TL'ye kadar para cezası söz konusu. Hem hapis cezası hem de para cezası var ama bunları söylemenin anlamı yok. Çünkü bu cezaya yönelik bir durum değil. Bu salgının yayılmasını önleme için vatandaşlarımızın uyması gereken bir durum" ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak
Etiketler: Süleyman Soylu, Güncel

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