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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERE CEZA YAĞDI

İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, sokağa çıkma yasağı kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin bilançosunu açıkladı.

12.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:36
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERE CEZA YAĞDI

İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, sokağa çıkma yasağı kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin bilançosunu açıkladı. Valilik, "Saat 17. itibariyle emniyet birimlerimizin sorumluluğundaki bölgede 25 adli, 3.429 idari işlem uygulanmış olup 7.799.589 TL para cezası kesilmiştir. Trafik polisimizin yaptığı kontrollerde ise 13.515 araç, 16.312 şahıs denetlenmiş olup Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 597 işlem yapılmıştır. Ayrıca 92 adet trafik cezası kesilmiştir. Jandarma Teşkilatımızın sorumluluğundaki bölgede; 251 idari işlem uygulanmış, 606.717 TL para cezası kesilmiştir." açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından açıklamanın içeriğini paylaştı.

Açıklama şöyle:

"İçişleri Bakanlığımızın 10 Nisan 2020 tarihli genelgesi ile vatandaşlarımıza 10.04.2020 saat 24: 00'ten 12.04.2020 saat 24: 00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Bu çerçevede ilimizde Emniyet Müdürlüğümüzce 45.000 polis ve bekçi, İl Jandarma Komutanlığımızca 5.474 personel görevlendirilmiş ve 24 saat esasınca gerekli emniyet tedbirleri aldırılmıştır.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kimlik kontrolleri titizlikle yapılmış ve izni olan vatandaşlarımıza gerekli kolaylıklar sağlanmıştır. Ayrıca, izinsiz olarak sokağa çıkan kişilere gerekli adli/ idari işlemler düzenlenmiş ve vatandaşlarımızın sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapılmıştır.

Bu kapsamda, 12 Nisan 2020 Pazar saat 17.00 itibariyle emniyet birimlerimizin sorumluluğundaki bölgede; 25 adli, 3.429 idari işlem uygulanmış olup 7.799.589 TL para cezası kesilmiştir.

Trafik polisimizin yaptığı kontrollerde ise 13.515 araç, 16.312 şahıs denetlenmiş olup Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 597 işlem yapılmıştır. Ayrıca 92 adet trafik cezası kesilmiştir.

Jandarma Teşkilatımızın sorumluluğundaki bölgede; 251 idari işlem uygulanmış, 606.717 TL para cezası kesilmiştir.

Evlerinde kalan ve sokağa çıkma yasağına uyarak bize yardımcı olan bütün İstanbullulara teşekkür ediyoruz. "


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Jandarma, DHA, Güncel
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