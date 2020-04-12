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Sokağa çıkma yasağının 2. gününde de polisler kuş uçurtmadı

Sokağa çıkma yasağının 2. gününde de polisler kuş uçurtmadı Bursa'da polis sokağa çıkma yasağını delenlere acımadı Bursa'da sokağa çıkma yasağının 2. gününde kural tanımayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından para cezası kesildi.

12.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:07
Sokağa çıkma yasağının 2. gününde de polisler kuş uçurtmadı
Bursa 'da polis sokağa çıkma yasağını delenlere acımadı
BURSA - Bursa'da sokağa çıkma yasağının 2. gününde kural tanımayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından para cezası
kesildi.
İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın 2. gününde de Bursa'nın belirli noktalarında denetimlere devam eden polis ekipleri, hareket halindeki araçları tek tek durdurup kimlik kontrolü yaptı. Yasaktan muaf olanlara izin verilirken, yasağı delenlere ise 3 bin 186 lira para cezası kesildi. Daha çok hastanelere giden sağlık çalışanlarıyla hastanede kontrolleri yapılacak olan hasta vatandaşların ve ekmek ve gıda üreten firma araçlarının trafikte olduğu, bunların haricinde vatandaşların ekserisinin yasağa riayet ettiği görüldü. Geçerli sebebi olmadığı halde yasağı delenler ise 3 bin 186 lira ceza kesilerek evlerine geri gönderdi. Sokağa çıkma yasağının 2. gününde de polisler kuş uçurtmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Polis, Genel
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