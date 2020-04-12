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Sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde de Kadıköy Meydanı boş kaldı

Kovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

12.04.2020 02:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 02:22
Sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde de Kadıköy Meydanı boş kaldı
Kovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya başlandı. Dün gece İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul 'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Kadıköy meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy Meydanı, İstanbul, Güncel
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