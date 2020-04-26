Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ 4. GÜNÜNDE ÜSKÜDAR SAHİLİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının son gününde Üsküdar Sahili yine boş kaldı.

26.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:00
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının son gününde Üsküdar Sahili yine boş kaldı.
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının son gününde Üsküdar Sahili yine boş kaldı. Polis ekiplerinin yasağa uymayanlara karşı denetimleri devam etti. Havadan görüntülenen Üsküdar, İstanbul'un simgesi Kız Kulesi ile birlikte sessizliğe büründü. Her gün binlerce insanın gelip geçtiği Üsküdar Meydanı güvercinlere kaldı. Sıcak havalarda boş kalmayan Kız Kulesi'nin karşısında bulunan Harem Sahil Yolu da sessizliğiyle dikkat çekti. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ 4. GÜNÜNDE ÜSKÜDAR SAHİLİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Kız Kulesi, İstanbul, Üsküdar, Polis, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden ’canlandı’ Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Türkiye koronadan ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805’e yükseldi Haberler
Türkiye koronadan ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
’Öldü’ denilen Kim Jong-un’dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Özgü Namal’dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Haberler
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Ankara’da bir firma koronavirüs test kabini üretti Haberler
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor Haberler
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor
Yasağı delen gençlerin söyledikleri yalan, ceza yemelerini engellemedi Haberler
Yasağı delen gençlerin söyledikleri yalan, ceza yemelerini engellemedi
Haberler››Güncel››SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ 4. GÜNÜNDE ÜSKÜDAR SAHİLİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:00: Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti. - Haber 19:58: Bursa'da bir apartman karantinaya alındı - Haber 19:55: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 2 bin 357 yeni vaka tespit edildi" - Haber 19:55: Günün Özeti - Haber 19:55: İspanya'da son 24 saatte koronadan 288 kişi öldü - Haber 19:27: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi - Haber 19:26: Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi - Haber 19:05: Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor - Magazin 19:04: Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi - Haberler 18:19: ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım - Magazin