Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa Çıkma Yasağının Açıklandığı Gece Sokağa Çıkanlar Kendilerini Karantinaya Almalı

10.04.2020 tarihinde akşam saatlerinde, 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağının açıklanmasının hemen ardından paniğe kapılan halk, gıda ihtiyaçlarını gidermek için marketlere ve fırınlara akın etmişti.

12.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:53
Sokağa Çıkma Yasağının Açıklandığı Gece Sokağa Çıkanlar Kendilerini Karantinaya Almalı
10.04.2020 tarihinde akşam saatlerinde, 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağının açıklanmasının hemen ardından paniğe kapılan halk, gıda ihtiyaçlarını gidermek için marketlere ve fırınlara akın etmişti. Bilim kurulu, bu kişilerin kendilerini karantinaya almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Sokağa çıkma yasağının açıklanmasıyla birlikte fırınlara ve marketlere akın eden halkın, sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin altını çizen yetkililer, kişilerin 14 gün süreyle karantinaya girmeleri gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Ateş Kara konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sokağa çıkan kişilerin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğine ve kendilerini 14 gün süreyle karantinaya almadıkları taktirde virüsün yayılmasını arttırabileceklerine dikkat çekti. Kara, o gece sokağa çıkanların evde ortak alanlarda da maske kullanmaları gerektiğini, özellikle hane içerisinde yaşlı kişilerin bulunmasının durumu daha da riskli hale getirdiğini belirtti.

En Büyük Tehlike Virüs Taşıdığına Dair Belirtiye Sahip Olmayanlar

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer kişi ise Prof. Dr. Levent Yamanel oldu. O gece panikle, hiçbir önlem almadan sokağa çıkan kişilerin büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Yamanel, kişilerin ateş, öksürük gibi belirtileri kendilerinde farketmeleri durumunda hiç zaman kaybetmeden 184'ü aramaları gerektiğini ifade etti. Konuyu değerlendiren Prof. Dr. İlhami Çelik ise, tebdirsiz hareket etmenin hastalık yükünü arttıracağını ve virüsün yayılımını daha da etkin bir hale getireceğini ifade etti. Çelik, büyük tehlike oluşturan kesimin Corona virüsü taşıdığına dair belirti vermeyen kişiler olduğunu belirtti.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Ateş Kara, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Haberler ›› Teknoloji ››Sokağa Çıkma Yasağının Açıklandığı Gece Sokağa Çıkanlar Kendilerini Karantinaya Almalı - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

14:36: Çiftçiler ve besiciler gıda sıkıntısı yaşanmaması için çalışmaya devam ediyor - Haberler 14:34: Manisa İtfaiyesinden kuş kurtarma operasyonları - Haberler 14:31: Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı - Haberler 14:30: Konyalılar yasağa uydu evde kaldı, sokaklar sessizliğe büründü - Haberler 14:24: Bağcılar'da polis durdurduğu otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi - Haberler 13:50: Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi - Haberler 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti