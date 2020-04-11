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Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu

Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrasında market ve fırınlara akın eden vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarının önünde de yoğunluk oluşturdu.

11.04.2020 00:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:48
Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu
KOCAELİ - 30 büyükşehirde ve Zonguldak 'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrasında market ve fırınlara akın eden vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarının önünde de yoğunluk oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Kocaeli'nin de aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu geceden itibaren 12 Nisan gecesine kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından Kocaeli'de vatandaşlar fırın ve marketlerin ardından akaryakıt istasyonlarına da akın etti. Sokağa çıkma yasağının açıklanması sonrasında akaryakıta ulaşmada sorun yaşayacağını düşünen vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın etti.
Akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu. Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Genel
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