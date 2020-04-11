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Sokağa çıkma yasağının ardından Başkent sokakları sessizliğe büründü

Sokağa çıkma yasağı ardından Başkent sokakları sessizliğe büründü Başkent'te sokağa çıkma yasağının ilk gününde caddeler boş kaldı.

11.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:53
Sokağa çıkma yasağı ardından Başkent sokakları sessizliğe büründü
ANKARA - Başkent'te sokağa çıkma yasağının ilk gününde caddeler boş kaldı. Şehrin meydanları kuşlarla dolarken, polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren araçları durdurarak uygulama yaptı. Şehrin bazı noktalarında ise ateş ölçümleri gerçekleştirildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara , İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00. 00 ve 12 Nisan 00. 00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ilk gününde Başkent Sokakları boş kaldı.
Sağlık çalışanları ve eczacılar çalışma belgeleriyle polis kontrolünden geçerek görev yerlerine giderken bazı vatandaşların ise işe gitmek için duraklarda beklediği görüldü. Ankara'nın en yoğun olduğu 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Ulus Meydanı kuşlara kaldı. Uygulama yapan ekipler, tüm araçları durdurarak kimlik sorgulaması gerçekleştirdi. Şehrin bazı noktalarında ise ateş ölçümleri yapıldı.Trafiğin yok denilecek kadar azaldığı Ankara'da bazı vatandaşlar doktor randevusu için evden çıktı. Sokağa çıkma yasağının ardından Başkent sokakları sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Polis, Genel
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