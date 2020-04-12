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Sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan meydanları güvercinler doldurdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerde sessizlik gözlenirken boş kalan meydanları güvercinler doldurdu.

12.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:23
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerde sessizlik gözlenirken boş kalan meydanları güvercinler doldurdu.
İçişleri Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun da önerisiyle hafta sonunda büyükşehirlerde oluşabilecek insan yoğunluğunun önüne geçmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altına almak için iki gün geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Geçici sokağa çıkma yasağı hafta sonunda İstanbul 'da da etkili oldu. İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kalırken, Bahçelievler ilçesinde kimsenin olmadığı Şirinevler Meydanı'nı güvercinler doldurdu.
Meydanda güvenlik tedbirleri kapsamında bekleyen polis ekipleri, sokağa çıkan bazı vatandaşları durdurarak denetim yaptı. Ancak sokağa çıkma yasağı kapsamında olmayan vatandaşlara işlem yapılmadı.
İçişleri Bakanlığının 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından kent genelinde yaya ve araç yoğunluğunun en düşük seviyeye indiği görüldü. Sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan meydanları güvercinler doldurdu

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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