Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan TEM ve E-5 havadan görüntülendi

İstanbul'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından trafik yüzde 1'lere kadar geriledi.

11.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:05
Sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan TEM ve E-5 havadan görüntülendi
İstanbul 'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından trafik yüzde 1'lere kadar geriledi. Boş kalan İstanbul trafiğinin ana arterleri TEM otoyolu ve E-5 karayolu havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü. İstanbul'da trafik de yüzde 1 oranlarını kadar düştü. Trafik yoğunluğunun normalde fazla olmasına rağmen sokağa çıkma yasağıyla boş kalan TEM, E-5 bağlantısının olduğu Kozyatağı mevkii havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Zonguldak, İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Haberler
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan TEM ve E-5 havadan görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:08: Van'da sokağa çıkma yasağıyla birlikte caddeler boş kaldı - Haber 11:08: Erzurum'da sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Haber 11:08: Edirne'de usta öğreticilerden sağlık çalışanlarına maske desteği - Haber 11:08: Ayhancan Güven, Red Bull Gaming Ground @HOME'da dayanıklılık mücadelesi verecek - Haber 11:08: AA ekibi, özel bir hastanede Kovid-19'la mücadeleyi görüntüledi - Haber 11:03: Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz - Haber 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı - Magazin