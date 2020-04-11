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Sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan TEM ve E-5 havadan görüntülendi

- Sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan TEM ve E-5 havadan görüntülendi İstanbul'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından trafik yüzde 1'lere kadar geriledi.

11.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:23
- Sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan TEM ve E-5 havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul 'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından trafik yüzde 1'lere kadar geriledi. Boş kalan İstanbul trafiğinin ana arterleri TEM otoyolu ve E-5 karayolu havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü. İstanbul'da trafik de yüzde 1 oranlarını kadar düştü. Trafik yoğunluğunun normalde fazla olmasına rağmen sokağa çıkma yasağıyla boş kalan TEM, E-5 bağlantısının olduğu Kozyatağı mevkii havan görüntülendi. Sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan TEM ve E-5 havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, İstanbul, Genel
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