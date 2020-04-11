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Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddeler boş kaldı.

11.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:36
Diyarbakır 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddeler boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.
Polis ekipleri yasağın başlamasının ardından kent genelinde uygulama yaptı. Araçları ve sokağa çıkan bazı vatandaşları durduran ekipler kimlik kontrolü yaptı, insanları evlerinde kalmaları konusunda bilgilendirdi.
Kentte daha önce yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi Sur ilçesi de en sessiz günlerinden birini yaşadı.
Yasak kapsamı dışında kalan iş yerlerinde çalışan kişilerin sabahın erken saatlerinden itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktığı görüldü.
Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için hizmet veren fırın ve eczane dışındaki iş yerlerinin kapalı olduğu kentte, sokak ve caddeler sessizliğe büründü.
Hastane, eczane ve fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışan kişilerin sabahın erken saatlerinden itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktığı görüldü.
Trafik yoğunluğunun yaşandığı Diyarbakır-Şanlıurfa ile Diyarbakır-Elazığ kara yollarında da araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.
Kent genelinde insan ve araç yoğunluğunun da en düşük seviyeye ulaştığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Zonguldak, Güncel
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