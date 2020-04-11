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Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Kentin en yoğun cadde ve sokakların boş görüntüleri Doktor Mustafa Meydanı Azerbaycan Bulvarı Demokrasi Meydanı Trabzon Caddesi ve Ulu Cami yolu Ulu Cami Meydanı Atatürk Meydanı Kanlıdere Köprüsü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa...

11.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:52
Kentin en yoğun cadde ve sokakların boş görüntüleri
Doktor Mustafa Meydanı
Azerbaycan Bulvarı
Demokrasi Meydanı
Trabzon Caddesi ve Ulu Cami yolu
Ulu Cami Meydanı
Atatürk Meydanı
Kanlıdere Köprüsü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
Kentte sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Polis ekipleri, kent genelinde uygulama yaparak insanları evlerinde kalmaları konusunda bilgilendirdi.
Kent genelinde, insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı. Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Demokrasi Meydanı, Atatürk Meydanı, Azerbaycan, Trabzon, Güncel
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