Sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde sessizlik hakim oldu
Midyat'ın işlek ana caddeleri ve Saat Kulesi Dörtyol kavşağı Kuyumcular çarşısı Emniyet ve zabıta ekiplerinin tedbirleri Durdurulan araçlar Trafik polislerinin denetimiMARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak...
11.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:30
MARDİN - Mardin 'in Midyat ilçesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi.
Kaynak: AA
Etiketler: Dörtyol, Mardin, Midyat, Zabıta, Kültür Sanat