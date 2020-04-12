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Sokağa çıkma yasağının ardından denetimler gece de devam ediyor

KORONAVİRÜS mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve kent genelinde denetimler devam ediyor.

12.04.2020 01:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 01:09
Sokağa çıkma yasağının ardından denetimler gece de devam ediyor
KORONAVİRÜS mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve kent genelinde denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri köprüye gelen araçları tek tek durdurup, kimlik ve izin belge olup olmadığını kontrol ediyor. İzin belgesi olmayan sürücülere ve sokağa çıkan vatandaşlara ise idari para cezası kesiliyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Sultan, Güncel
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