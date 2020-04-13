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Sokağa çıkma yasağının ardından Denizli'de hayat normale döndü

Sokağa çıkma yasağının ardından Denizli'de hayat normale döndü Sokağa çıkanların virüse karşın tedbirleri elden bırakmadıkları gözlendi Denizli'de sokağa çıkma yasağının dün gece kalkmasının ardından günün erken saatlerinde vatandaşlar kendilerini deyim yerindeyse dışarı attı.

13.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:50
Sokağa çıkma yasağının ardından Denizli 'de hayat normale döndü
Sokağa çıkanların virüse karşın tedbirleri elden bırakmadıkları gözlendi
DENİZLİ - Denizli'de sokağa çıkma yasağının dün gece kalkmasının ardından günün erken saatlerinde vatandaşlar kendilerini deyim yerindeyse dışarı attı. Normal günleri aratmayan kalabalığa rağmen vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında özellikle 'sosyal mesafe' kurularına dikkat etmeleri gözlerden kaçmadı.
Denizli'nin de içinde bulunduğu 30 büyükşehirde gece yarısı itibariyle sokağa çıkma yasağı sona erdi. Yasağın sona ermesiyle gece yarısında birçok kentte insanlar dışarıya çıkarken sabah saatlerinde itibaren vatandaşlar sokaklara döküldü. Kent genelinde ATM, banka ve kamu binalarının önlerinde oluşan kuyruklar gözlerden kaçmadı. Caddelerde ise insanların büyük çoğunluğunun virüs tehlikesine karşı maskeli ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek gezdikleri görüldü.
Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına riayet ederek kent meydanında bulunan sabit banklarda oturarak sohbet etti. 2 günlük yasak kapsamında hayalet kente dönen Denizli'de bomboş kalan yollarında ise trafik tekrar yoğunlaştı.
Sokağa çıkan vatandaşların büyük çoğunluğu ise zaruri ihtiyaçlarından dolayı dışarda olduklarını ve ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra hemen geri döneceklerini belirttiler. Vatandaşlar ayrıca zaruri olmadığı sürece evde kalınması gerektiği hususuna da dikkat çektiler. Sokağa çıkma yasağının ardından Denizli’de hayat normale döndü

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Genel
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