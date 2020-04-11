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Sokağa çıkma yasağının ardından Didimliler bakkal ve marketlere akın etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Didim'de vatandaşlar bakkal ve marketlere koştu.

11.04.2020 00:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:31
Sokağa çıkma yasağının ardından Didimliler bakkal ve marketlere akın etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Didim 'de vatandaşlar bakkal ve marketlere koştu. Sosyal mesafenin korunmaması sebebiyle emniyet güçleri anonsla vatandaşları uyardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarında Aydın'ın da bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından Didim'deki bakkal, fırın ve büfelerin önünde kuyruk oluştu. Vatandaşlar, ekmek ve su gibi temel ihtiyaçlarını almak için sıraya girdi. Şehir merkezindeki trafik sıkışıklığı yaşanırken, emniyet güçleri ise tedbirler aldı. Polis ekipleri, sosyal mesafenin korunması için vatandaşlara anonsla uyarı yaptı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Didim, Güncel
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