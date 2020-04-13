Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN İLK İŞ GÜNÜNDE İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

13.04.2020 08:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:11
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN İLK İŞ GÜNÜNDE İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM
Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehirde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Dün gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar maskelerini takarak yolculuk ederken metrobüs şoförleri de tulum giydi. Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Sabah, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak? Haberler
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak?
Soylu’nun evinin önünde toplanan kalabalık grup, destek sloganları attı Haberler
Soylu'nun evinin önünde toplanan kalabalık grup, destek sloganları attı
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
İletişim Başkanı’ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi Haberler
İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi
Haberler ›› Güncel ››SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN İLK İŞ GÜNÜNDE İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

08:31: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ PAZARTESİ TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 08:30: Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti sessiz - Haber 08:29: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN İLK İŞ GÜNÜNDE İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM 2 - Haber 08:21: Dr. Asil Mucize ile Umut Akyürek'ten güz gülleri düeti - Haber 08:19: Emekli terzi, atölyeye çevirdiği evinde sağlıkçılara maske yapıyor - Haber 07:21: Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum - Haberler 02:46: Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber