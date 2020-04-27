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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

27.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:44
Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı. Cevizlibağ metrobüs ve otobüs durağında çok sayıda vatandaş araç beklerken, bazıları da kendi araçlarıyla yola çıktı. Yasakta boş kalan yollarda ara ara araç yoğunluğu görüldü.
Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 31 şehirde dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Dün gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. İstanbul'da D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde sokağa çıkma yasağında boş kalan yolların normale döndüğü görüldü. Ayrıca sabah saatlerinde toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşların da duraklarda beklediği ve maske ile eldiven kullandıkları görüldü. Otobüsler koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşlar bir sonraki otobüsü beklemek zorunda kaldı.
"GECİKMELER İLLA Kİ YAŞANIYOR"
Cevizlibağ otobüs durağında bekleyen bir hemşire, "Şimdi durağa yeni geldim ama ilk zamanlarda otobüsler daha uzun sürelerde geliyorlardı. Şu an daha hızlı geliyorlar. Evime gideceğim. Acil serviste çalışıyorum, hemşireyim. Nöbetten çıktım evime gideceğim" dedi.
İşe gitmek için durakta otobüs bekleyen Yusuf Doğan ise, "İşe gideceğim. Devlet kurumunda çalıştığımız için biz gidiyoruz. Otobüs bekliyorum, illa ki gecikmeler yaşanıyor" dedi. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIM

Kaynak: DHA

Etiketler: Cevizlibağ, İstanbul, Sabah, Güncel , Haber
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