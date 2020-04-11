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Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı.

11.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:54
Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul 'da yollar boş kaldı. Boş yollar havadan da görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde İstanbul sokakları boş kaldı. Duraklarda ise otobüs bekleyen vatandaşlar dikkat çekti. Eminönü 'nde otobüs bekleyen vatandaşların büyük bir çoğunluğu ise güvenlik görevlisi olduğunu ve gece vardiyasından çıktığını belirtti.

Sokağa çıkma yasağından çalışırken haberdar olduğunu belirten bir vatandaş, "Marmaray'da temizlik personeliyim gece gelmiştik bilgimiz yoktu mecbur kaldık. Şimdi eve gideceğiz. Sadece güvenlik görevlisi arkadaşlar çalışacak biz iki gün ara verdik. Pazartesi devam edeceğiz" dedi.

Eminönü'nde otobüs bekleyen Murat Öcal da "Güvenlik görevlisiyim gece vardiyası vardı. Sabah teslim ettik, eve gideceğim. Güvenlik görevlisi olduğum için çalışma sistemimizde bir değişiklik yok. Tekrar işimizin başına geleceğiz" diye konuştu.

TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Taksim Meydanı da boş kaldı. Metroların kapalı olması nedeniyle bazı yolcular otobüslere yöneldi. Gece vardiyasından çıkan işçiler metronun kapalı olması nedeniyle otobüslere bindi. Taksim Meydanı'nda bir inşaatta çalışan Şükrü Duman "İnşaat işçisiyiz. Akşam gelip sabah gidiyoruz. Gece vardiyasında çalışıyoruz. Sokağa çıkama yasağı nedeniyle bizi eve gönderdiler. Biz de bir şekilde eve gitmeye çalışıyoruz. Her taraf bomboş. Bakalım otobüs bulabilecek miyiz? İnşallah evimize gidebiliriz" dedi.

Sokakta kalan Yaşar Bozok "Biz dışarıda kalıyoruz. Ne yapacağız? Dışarıda kalanlara bir yer göstersinler. Şuan nereye gideceğimi bilmiyorum. Kaymakamlığa gittim adresim olmadığı için yardım yapmadı. Belediyeye gittim adresin yok. Valiliğe gittim salı-çarşamba gel. Mecbur iki -üç gün parklarda kalmaya devam edeceğiz. Devlet bize yardım etsin" diye konuştu.

ŞİRİNEVLER'DE SESSİZLİK

Şirinevler D-100 Karayolunda trafik yok denecek kadar azdı. Metrobüs durakları ve otobüs duraklarında kısmen yoğunluk vardı. İşe giden ve gece mesaisinden dönen sağlık çalışanlarını ile emniyet mensuplarının duraklarda beklediği ve kısmen yoğunluk oluşturdukları görüldü.

ÜSKÜDAR'DA DURAKLAR BOŞ KALDI

Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Üsküdar'da da metro ve metrobüs durakları boş kaldı. D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü trafik yok denecek  kadar azdı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Eminönü, Güncel
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