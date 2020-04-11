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Sokağa çıkma yasağının ardından Mardin sessizliğe büründü

Mardin'de yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:18
Sokağa çıkma yasağının ardından Mardin sessizliğe büründü
Mardin 'de yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs salgının dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye'de önlemler artmaya devam ediyor. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar, kronik hastalığı bulunanlar ile 20 yaş ve altındakilerin dışarı çıkmalarının yasaklanması ve diğer yaştaki vatandaşların zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmamalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından saat 00.00'da başlayıp, 12 Nisan saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı getirildi.

Büyükşehir statüsünde olan ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği iller arasında yer alan Mardin'de, cadde ve sokaklarda büyük bir sessizlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından yetkililerin günlerdir 'evde kal' çağrılarına uyarak sağlıkları için dışarıya çıkmayan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla eve kapandı.

Yasağın geçerli olduğu kentte vatandaşlar sessiz bir sabaha uyandı. Büyük bir sessizliğin hakim olduğu kentin en işlek caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. Sessizliğe bürünen cadde ve sokakların girişlerinde önlem alan polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu genelge kapsamında olası bir ihlale karşı devriye gezdi. Hastane, eczane, fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar, sabahtan itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin, Güncel
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