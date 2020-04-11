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Sokağa çıkma yasağının ardından meydanlar boş kaldı

Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Hatay Cumhuriyet Meydanı Malatya meydan Trabzon kent meydanı ANKARA/GAZİANTEP/HATAY/MALATYA/TRABZON - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde...

11.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:31

Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
Hatay Cumhuriyet Meydanı
Malatya meydan
Trabzon kent meydanı ANKARA/GAZİANTEP/HATAY/MALATYA/TRABZON - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağının ardından meydanlar boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Ankara, Güncel
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