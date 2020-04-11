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Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:01
Erzurum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Erzurum en sakin gününlerinden birini yaşıyor.
Kentte yasak öncesi yoğun olan ve ziyaretçilerin sık uğradığı Erzurum Kalesi civarı, tarihi Çifte Minareli Medrese, Kent Meydanları ve Cumhuriyet Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.
Kent genelinde yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanların dışında kimsenin dolaşmasına izin vermiyor.
Polis ekipleri kentin her noktasında devriye görevini sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Erzurum, Güncel
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