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Sokağa çıkma yasağının ardından sokak ve caddeler boşaldı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak ve caddeler boş kaldı.

12.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:17
Gaziantep 'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak ve caddeler boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi nedeniyle Gaziantep'te kent genelinde cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.
Kentin en turistik noktası olan Gaziantep Kalesi civarı sessizliğe bürünürken, polis ekipleri de kent genelinde uygulama yapmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının ardından sokak ve caddeler boşaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Gaziantep, Güncel
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