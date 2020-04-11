Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı
Sokağa çıkma yasağı uygulaması Boş meydanlar ve boş sokaklar Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
11.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:01
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Gaziantep kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.
Kaynak: AA