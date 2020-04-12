Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı
Drone ile çekilmiş boş cadde ve Antep Kalesi'nin gündüz ve gece görüntüsü GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
12.04.2020 22:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:48
Drone ile çekilmiş boş cadde ve Antep Kalesi'nin gündüz ve gece görüntüsü GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
Kaynak: AA