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Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı

Drone ile çekilmiş boş cadde ve Antep Kalesi'nin gündüz ve gece görüntüsü GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.

12.04.2020 22:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:48

Drone ile çekilmiş boş cadde ve Antep Kalesi'nin gündüz ve gece görüntüsü GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
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