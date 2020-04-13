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Sokağa çıkma yasağının ardından soluğu nikah salonunda aldılar

Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından Çağatay-Ceyda Şen çifti, Belediye Nikah Salonu'nda kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

13.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:10
Sokağa çıkma yasağının ardından soluğu nikah salonunda aldılar
Zonguldak 'ta sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından Çağatay-Ceyda Şen çifti, Belediye Nikah Salonu'nda kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından, Çağatay Şen (30) ve Ceyda Köseoğlu (23) çifti korona virüse inat mutluluğa yelken açtı. Çağatay-Ceyda çifti, Belediye Nikah Salonunda evlenerek hayatlarını birleştirdi. Öte yandan, çiftin mutlu gününde aileleri de maske takarak onları yalnız bırakmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel
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