Sokağa çıkma yasağının ardından soluğu nikah salonunda aldılar
Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından Çağatay-Ceyda Şen çifti, Belediye Nikah Salonu'nda kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.
13.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:10
Geçtiğimiz hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından, Çağatay Şen (30) ve Ceyda Köseoğlu (23) çifti korona virüse inat mutluluğa yelken açtı. Çağatay-Ceyda çifti, Belediye Nikah Salonunda evlenerek hayatlarını birleştirdi. Öte yandan, çiftin mutlu gününde aileleri de maske takarak onları yalnız bırakmadı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA