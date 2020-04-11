Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağının ardından Van sokakları sessizliğe büründü

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

11.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:14
Sokağa çıkma yasağının ardından Van sokakları sessizliğe büründü

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kentteki birçok noktada sıkı denetimler yaptı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Van 'da, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildiğini ilan etmesinin ardından kent, sessizliğe büründü. Ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olan çalışanlar dışında, kimsenin dolaşmasına izin vermedi. Polis ekipleri, kentteki birçok kontrol noktasında da sıkı denetimler yapıyor. Ekipler, seyahat belgesi olmayanları geri çevirip, geçişlerine izin vermiyor.

Apartman görevlisi Fuat Şimşek, 65 yaş üstü vatandaşlara fırından ekmek alıp, evlerine götürürken, fırın işletmecisi Abdulhaluk Pulat ise dün akşam büyük yoğunluk olduğunu belirterek, "Yasak başlamadan önce dün akşam fırında insan yoğunluğu vardı. Fırında neredeyse ekmek kalmadı. Bugün de çok az sayıda vatandaşın gelip ekmek aldığını görebiliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Polis, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Ekmeği 5 TL’ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi Haberler
Ekmeği 5 TL'ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkma yasağının ardından Van sokakları sessizliğe büründü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:18: Kahramankazan'da ekmekler evlere getiriliyor - Haber 14:18: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Devlet-millet kaynaşması ile bu süreci aşacağız" - Haber 14:16: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor - Haber 14:15: Bayburt'ta davullu evde kal çağrısı - Haber 14:15: Tavukları için 112'den yem istedi - Haber 14:01: Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler