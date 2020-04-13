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Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi

Samsun'da 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından dışarı çıkan vatandaşlar, bir daha yasak olur diye halk pazarlarına yöneldi.

13.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:23

Samsun 'un da içinde yer aldığı 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın açıklanmasının ardından birçok Samsunlu Modern Halk Pazarı'na giderek, izdiham oluşturmuştu. Geç saatlere kadar alışveriş yapan vatandaşlar, pazardaki ürünleri bitirmişti. Yasağın ortadan kalkmasının ardından Samsun'da birçok yerde halk pazarı kuruldu. Bazı vatandaşlar halk pazarlarına yönelirken, cumayı cumartesiye bağlayan gece yaşanan izdiham bu kez yaşanmadı. Duyarlı vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat edip eldiven ve maske takarken, bazı pazarcılar ve vatandaşların ise maske ve eldiven takmaması dikkat çekti.

PAZARCILAR SATIŞLARDAN MEMNUN DEĞİL

Pazarcı esnafı, vatandaşların ürünlere yeterince ilgi göstermediğini ifade ederek, "Cuma gecesi burada bir izdiham yaşandı. Şu anda ise pek iş yok. Vatandaşlar herhalde pazarlıklarını o gece aldılar. İşlerimizin azalmasında pazar yerimizin yukarıya taşınması da etkili olabilir. Pazarda sosyal mesafe önlemleri var. Maskesiz pazara girmek de yasak. Birçok vatandaş bu kurallara uyuyor ama uymayanlar da var" dedi.

"BİR DAHA YASAK OLUR DİYE ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ"

Fiyatların biraz pahalı olduğunu söyleyen vatandaşlar ise "Sokağa çıkma yasağı bizlere geç verildi. Hafta sonu da dışarı çıkamadığımız için sebze ve meyve alamamıştık. Şimdi pazara geldik ve bir daha yasak olursa diye alışveriş yapıyoruz. Bundan sonra yasak olacaksa birkaç gün önceden haber verilirse herkes için daha iyi olur" diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Yaşam, Ekonomi
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