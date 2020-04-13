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Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazara yöneldi

Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazara yöneldi Samsun'da 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından dışarı çıkan vatandaşlar, halk pazarlarına yöneldi.

13.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:55
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazara yöneldi
SAMSUN - Samsun 'da 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından dışarı çıkan vatandaşlar, halk pazarlarına yöneldi.
Samsun'un da içinde yer aldığı 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın açıklanmasının ardından birçok Samsunlu Modern Halk Pazarı'na giderek, izdiham oluşturmuştu. Geç saatlere kadar alışveriş yapan vatandaşlar, pazardaki ürünleri bitirmişti.
Yasağın ortadan kalkmasının ardından Samsun'da birçok yerde halk pazarı kuruldu. Bazı vatandaşlar halk pazarlarına yönelirken, cumayı cumartesiye bağlayan gece yaşanan izdiham bu kez yaşanmadı. Duyarlı vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat edip eldiven ve maske takarken, bazı pazarcılar ve vatandaşların ise maske ve eldiven takmaması dikkat çekti.

Pazarcılar satışlardan memnun değil
Pazarcı esnafı, vatandaşların ürünlere yeterince ilgi göstermediğini ifade ederek, "Cuma gecesi burada bir izdiham yaşandı. Şu anda ise pek iş yok. Vatandaşlar herhalde pazarlıklarını o gece aldılar. İşlerimizin azalmasında pazar yerimizin yukarıya taşınması da etkili olabilir. Pazarda sosyal mesafe önlemleri var. Maskesiz pazara girmek de yasak. Birçok vatandaş bu kurallara uyuyor ama uymayanlar da var" dediler. Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazara yöneldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Yerel
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