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Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da sokağa çıkma yasağı saatler 00.00'ı gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlanırken, Şişli bölgesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 01:11 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:11
Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı
İSTANBUL (İHA) – İstanbul 'da sokağa çıkma yasağı saatler 00.00'ı gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlanırken, Şişli bölgesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar açık olan market ve fırınlara akın etmişti. Yasağın başlamasıyla birlikte vatandaşların evlerine gitmesiyle birlikte caddeler ve sokaklar boşaldı. Genellikle insanların yoğun olduğu Nişantaşı bölgesinde yasakla birlikte sokakların boş kaldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Şişli, Güncel
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