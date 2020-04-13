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Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi Korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün geçerli olan sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

13.04.2020 07:09 | Son Güncelleme: 13.04.2020 07:11
Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün geçerli olan sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi. Yasağın bitmesine rağmen vatandaşlar evlerinde kaldı. Haftanın ilk günü yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden çok az sayıda araç geçtiği görüldü.
İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Haftasonu boyunca süren yasağın saat 00.00 itibariyle bitmesinin ardından vatandaşlar dışarı çıkmak yerine evde kal çağrısına uyarak evlerinde kaldı. Vatandaşların evde kalmasıyla normal zamanlarda haftanın ilk günü yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi. Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Genel
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